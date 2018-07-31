На кордоні з Польщею виявили викрадений автомобіль

Сьогодні на виїзд з України через смугу руху «зелений коридор» прибув громадянин України, мешканець Тернопільської області, автомобілем 2001 року випуску. Перевіряючи документи, прикордонники з’ясували, що транспортний засіб перебуває в базі даних «Інтерполу». Цього року в липні Volkswagen було викрадено в Тернопільській області.

Після узгодження з черговим Укрбюро «Інтерполу» автомобіль вилучили співробітники Національної поліції України.