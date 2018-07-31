Мешканці Львівської області отримуватимуть смс про зниклих дітей

Сьогодні, 31 липня, у Донецькій, Львівській і Херсонській областях стартував спільний проект компанії «Київстар» і Національна поліція України «Пошук дітей».

«У випадку, коли зникає дитина, до її розшуку залучається максимальна кількість поліцейських – групи реагування, оперативні працівники, дільничні офіцери поліції, працівники ювенальної превенції та інші. Також, у випадку необхідності, до розшуку залучаються бійці Нацгвардії, рятувальники та громадськість. Це завжди надзвичайна подія і всі розуміють, що найефективнішими для пошуків є перші години після зникнення. На жаль, останніми роками кількість дітей, котрі зникають, зростає – від початку цього року на Львівщині зареєстровано 254 заяви про зникнення дітей, з них 223 ми розшукали протягом доби. Станом на сьогодні усі ці діти розшукані, так само як і в минулому році, проте проблема є дуже гострою», – розповів т.в.о.начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Новий сервіс працюватиме на базі СМС-повідомлень з використанням технічних можливостей мобільної мережі «Київстар» Повідомлення міститимуть інформацію про дитину, обставини її зникнення, посилання на Facebook-сторінку поліції з детальнішою інформацією та фото.

Повідомлення отримають абоненти, які знаходилися поруч із місцем зникнення в радіусі від одного до трьох кілометрів. У випадку, якщо вони бачили цю дитину, або володіють якоюсь інформацією про її місцеперебування, вони відразу можуть зателефонувати на оперативну лінію 102.

Сервіс вже працює в Києві, а також у Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях України. До нього вже підключені більше восьми мільйонів абонентів.

Серсів активується автоматично і безкоштовно. Абоненти, які не хочуть отримувати такі повідомлення, можуть самостійно відключитися від розсилки.