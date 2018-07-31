Львівський органний зал запрошує на Leopolis Baroque Festival

Віртуозні музиканти з України та світу виконають найвідоміші барокові композиції у Львівському органному залі.

Розпочнеться фестиваль грандіозним відкриттям, на якому зіграють скрипаль, концертмейстер Чеської філармонії Йозеф Шпачек, дириґент із США Теодор Кухар та одна з найвідоміших гобоїсток України Уляна Макєєва. Бароковий концерт розпочне Ukrainian Festival Orchestra, який виконає Симфонію №2 Карла Філіппа Емануеля Баха, сина відомого Йоганна Себастьяна. Того ж вечора гратимуть і славнозвісного батька. Концерт для скрипки, гобоя та оркестру до мінор разом з фестивальним оркестром зіграють Йозеф Шпачек та Уляна Макєєва. Одразу після антракту звучатимуть «Пори року» Вівальді у виконанні Йозефа Шпачека та оркестру.

Не менш активним буде і другий день фестивалю. 8 серпня у стінах Органного залу звучатиме «Галантне бароко» у виконанні директора Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії, флейтиста Михайла Сосновського, Уляни Макєєвої, Теодора Кухара, який цього разу замінить диригентську паличку на альт, та молодого львівського альтиста Сергія Гаврилюка. Відвідувачі концерту матимуть змогу почути два Бранденбурзькі концерти Йогана Себастьяна Баха та два концерти Ґеорґа Філіппа Телемана.

Третій і останній день фестивалю стане доброю нагодою провести вечір у компанії одного з найяскравіших скрипалів Львова – Ореста Смовжа. Музикант виконає не лише відомі твори епохи бароко та композиції, написані у ХХ і ХХІ століттях, а й світову прем’єру – інвенцію для скрипки соло The Worst Death Scene Ever молодого французького композитора Томаса Меллана.