Львів’ян запрошують скуштувати груш з дерева, яке посадив Іван Франко

Дім Франка у Львові запрошує 3 серпня на прогулянку-гостину «Груші Франкового саду»

«Запрошуємо до нас поласувати грушками з дерева, яке власноруч посадив Іван Франко 116 років тому», – йдеться у повідомленні.

Також у програмі:

тематична екскурсія-прогулянка Франковим садом, яку проведе старша наукова працівниця, завідувачка експозиційного відділу Віола Чернієнко;

частування грушевими смаколиками;

музика, співи.

Початок: 16:00. Дім Франка, вул. І. Франка, 152