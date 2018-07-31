Львів’ян запрошують скуштувати груш з дерева, яке посадив Іван Франко
Окрім частування, на гостей очікує екскурсія садом
Дім Франка у Львові запрошує 3 серпня на прогулянку-гостину «Груші Франкового саду»
«Запрошуємо до нас поласувати грушками з дерева, яке власноруч посадив Іван Франко 116 років тому», – йдеться у повідомленні.
Також у програмі:
- тематична екскурсія-прогулянка Франковим садом, яку проведе старша наукова працівниця, завідувачка експозиційного відділу Віола Чернієнко;
- частування грушевими смаколиками;
- музика, співи.
Початок: 16:00. Дім Франка, вул. І. Франка, 152