Чому «падає» гривня?

На девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.

Про це повідомили в прес-службі регулятора.

“Курсові коливання, які ми спостерігаємо другий тиждень, викликані низкою факторів. Зокрема, це активне проведення компаніями операцій по перерахування дивідендів за кордон (з початку липня з цією метою було куплено майже 300 млн доларів) і вихід нерезидентів з ОВДП (з початку липня обсяг ОВДП у портфелях нерезидентів скоротився майже на 1,3 млрд грн)”, – повідомили в НБУ.

Крім цього, на зниження курсу гривні до долара вплинули і інші чинники.