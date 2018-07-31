Біля Мелітополя затримали вбивцю бійця батальйону «Донбас» Віталія Олешка (оновлено)

Вбивцю учасника АТО, бійця батальйону “Донбас” і громадського активіста Віталія “Сармата” Олешка затримали біля Мелітополя.

Про це повідомив активіст Семен Кабакаєв у Facebook.

“Біля Мелітополя був затриманий вбивця Сармата. Подробиці трохи пізніше”, – написав він.

Як пише “Українська правда”, заступник речника Нацполіції Микола Гулевич повідомив, що в поліції цю інформацію перевіряють.

Радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк інформацію підтвердив у Facebook, але згодом видалив свій пост у соцмережі.

Форостяк зазначив, що вбивцю вдалося затримати в результаті оперативно розшукових заходів.

Пізніше “Українська правда” додала інформацію про підтвердження затримки вбивці із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

“Затримано особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину. Очікуємо офіційного пояснення Нацполіції”, – зазначив співрозмовник видання.

Також Нацполіції зараз говорять, що ані підтвердити, ані спростувати інформацію не можуть.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, близько 12:30 на вулиці Східній у місті Бердянськ невідомий вистрелив у 43-річного місцевого мешканця, після чого зник з місця події. Від отриманого тілесного ушкодження потерпілий помер.

Загиблий є громадським активістом та учасником антитерористичної операції на сході України, зазначили в поліції. Як повідомив у соцмережі Facebook Андрій Маджаров, загиблий – Віталій Олешко (Сармат), боєць добровольчого батальйону «Донбас». Він був учасником самооборони Бердянська, кавалером ордена «За мужність» 3-го ступеня, учасником боїв за Іловайськ, який пройшов російський полон. Маджаров опублікував у соцмережі відео з місця загибелі Сармата, однак зараз воно видалено як таке, що містить сцени насильства.

За наказом першого заступника Голови Національної поліції України В’ячеслава Аброськіна на території Запорізької і Донецької областей ввели в дію оперативний план «Сирена» для встановлення та затримання особи, причетної до скоєння злочину.