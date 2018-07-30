Завершився перший сезон медіа-табору «Канікули Non stop»

Освітньо-розважальна платформа «Медіа Хаус» на базі холдингу ТРК «Галичина» завершила перший сезон дитячого медіа-табору «Канікули Non stop». Діти протягом двох тижнів пробували себе в ролі радіоведучих, фотографів і проявляли таланти, створюючи тривимірні об’єкти за допомогою 3D ручки.

«Це були незабутні два тижні. Я навчився багато цікавого. Найбільше мені сподобалося DJ-ство, озвучення мультиків та екскурсії з Мирославом Височанським. Також дуже сподобалася сама атмосфера і діти, з якими я познайомився тут», – каже учасник табору «Канікули Non stop»Юрій Федорів.

Також малеча пробувала себе в ролі ведучих новин, робили прямі включення з місця події та створювали власні телепрограми. Спікерами табору були ведучі радіо FM «Галичина». А завершенням «канікул» стала подорож замками «Золотої підкови Львівщини».

Фото: Ольга Романчук

«У таборі я відповідав за екскурсійну частину. Ми старалися робити не традиційні нудні екскурсії, а інтерактивні, щоб залучити самих дітей. Хотілося показати, наскільки красива наша Західна Україна, замки, архітектура… Думаю, нам це вдалось, адже діти дуже задоволені. В останній день табору ми відвідали Підгорецький та Олеський замки. Дітям найбільше сподобались історії про привидів», – говорить Мирослав Височанський, викладач табору «Канікули Non stop», радіоведучий.

Раді новим знайомствам і самі діти. Дехто приїхав на табір з інших міст. Зокрема, Вероніка прибула до Львова зі столиці.

«Я хотіла б узяти участь у такому таборі ще раз і рекомендую його усім. Дякую модераторам табору, адже цікавими були абсолютно всі дні. Найбільш цікавим для мене був останній, адже ми поїздили по замках та отримали красиві подарунки», – зазначила учасниця табору «Канікули Non stop» Вероніка Кондратова.

Нагадаємо, триває набір на другий сезон табору «Канікули Non stop». Записатися на унікальний медіа-табір можна до 6 серпня.