За допомогою ЦНАПів у Львові виготовили паспорти майже 29 000 людей

Від початку року цією послугою вже скористалися 28 770 осіб. Водночас зменшилися затримки у видачі документів. Про це повідомила керівник управління адміністрування послуг Львівської міської ради Мар’яна Дюганчук.

«Від початку року послугою виготовлення закордонних паспортів скористалися понад 28,7 тисячі львів’ян. Суб’єктом надання цієї послуги Державна міграційна служба, і зараз є зменшення затримок у видачі паспортів. На 26 липня в нас протерміновано 200 паспортів», — розповіла Мар’яна Дюганчук.

За її словами, в Центрах надання адміністративних послуг усі документи оформляють одразу на місці, відразу ж відбувається і фотографування. Обладнання сучасне, закуплене згідно з вимогами Міграційної служби України, є зв’язок з демографічним реєстром, тобто усі необхідні дані передбачено і враховано, щоб послуга була належної якості.

Скористатися послугою в територіальних підрозділах ЦНАП Львова можна за попереднім записом на офіційному сайті Львівської міської ради. Зазначимо, з лютого «живу чергу» для замовлення біометричного паспорту переведено в електронну, і в ній втричі збільшено кількість місць. Цей запис оновлюють щотижня, тому можна обрати для себе будь-який зручний день впродовж тижня – з понеділка до п’ятниці. Проте «живу чергу» для замовлення паспорта у вигляді ID-картки залишили, вона діє одночасно з електронною чергою.

Подати документи для оформлення паспорта громадянина України можна у територіальному підрозділі ЦНАП Львова залежно від реєстрації місця проживання. Проте подати документи для оформлення паспорта громадянина України для виїзду закордон можна у будь-якому територіальному підрозділі ЦНАП.

Відповідно до наказу Державної міграційної служби України від 03.11.2016 № 280, вартість оформлення паспорта громадянина України в термін, не пізніше 20 робочих днів, становить 279 грн., до 10 робочих днів – 366 грн. Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон в термін, не пізніше 20 робочих днів, становить 557, 32 грн., до 7 робочих днів – 810,32 грн.

Нагадаємо, в кожному районі Львова працює Центр надання адміністративних послуг: на вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони), пр. Червоної Калини 72а (Сихівський район), вул. М. Хвильового, 14а, вул. Т. Шевченка, 354 (Шевченківський район), вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район) та вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район). Графік роботи: понеділок-вівторок: 09.00-18.00, середа-четвер: 09.00-20.00, п’ятниця: 09.00-17.00, субота: 09.00-16.00.

Контакти: інформаційна довідка ЦНАП м. Львова: 297−57−95, ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради: city-adm.lviv.ua/services