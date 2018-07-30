Волонтери з усієї України готують Підгорецький замок для відвідувачів (фото)

З 28 липня понад 30 волонтерів із Києва, Дніпра, Харкова, Львова та Одеси проводять комплекс робіт у Підгорецькому замку: від відновлення оборонного муру до ремонту внутрішніх приміщень.

Це 11-ий волонтерський табір, який має назву «Підгірці. Реновація». Триватиме він до 4 серпня.

Зокрема, завдяки багаторічній допомозі волонтерів культурної асоціації «Новий Акрополь» у червні 2018 року замок уперше за останні 79 років відкрив свої двері для відвідувачів.

«Ми починали з того, що розчищали доріжки перед входом, а сьогодні вже проводимо ремонтні роботи всередині, щоб українці і гості з-за кордону могли побачити шедеври, які вже десятки років зберігаються у фондах Львівської галереї мистецтв», – говорить Сергій Свідло, керівник волонтерського табору «Підгірці.Реновація».

Волонтерські дні: 28 липня – 4 серпня, 16:00 до 20:00.

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