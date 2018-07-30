Вибухонебезпечних і підозрілих предметів у Львівській обласній лікарні не виявили

Нагадаємо, сьогодні, 30 липня, близько 9.15 на електронну пошту Львівської обласної клінічної лікарні надійшов анонімний лист з вимогою переказати п’ять тисяч гривень на банківський рахунок. Якщо вимога не буде виконана, автор листа погрожував замінуванням у корпусі лікарні, розташованому за адресою вулиця Чернігівська, 7 у Львові.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області на місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежили вказане у листі приміщення та прилеглу територію – вибухонебезпечних і підозрілих предметів не виявили. Лікарня працює у штатному режимі, вирішують питання правової кваліфікації події, встановлюється особа автора листа.