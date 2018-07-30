Вибухонебезпечних і підозрілих предметів у Львівській обласній лікарні не виявили
Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію лікарні, про замінування якої повідомив анонім
Нагадаємо, сьогодні, 30 липня, близько 9.15 на електронну пошту Львівської обласної клінічної лікарні надійшов анонімний лист з вимогою переказати п’ять тисяч гривень на банківський рахунок. Якщо вимога не буде виконана, автор листа погрожував замінуванням у корпусі лікарні, розташованому за адресою вулиця Чернігівська, 7 у Львові.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області на місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежили вказане у листі приміщення та прилеглу територію – вибухонебезпечних і підозрілих предметів не виявили. Лікарня працює у штатному режимі, вирішують питання правової кваліфікації події, встановлюється особа автора листа.