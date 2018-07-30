У Львові відбудеться Міжнародна зустріч лікарів сімейної медицини

У Львові 28 серпня відбудеться Міжнародна зустріч лікарів сімейної медицини, на яку зберуться терапевти, педіатри з різних країн світу.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.



«Для сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів є нагода почати з опису пропозицій щодо поліпшення роботи у вашій сфері. Адже це умова, щоби взяти участь у найбільш масштабному заході цього літа для лікарів, що надають послуги первинної медичної допомоги – міжнародній зустрічі, яка пройде 28 серпня у Львові. Трансформація української системи охорони здоров’я привертає все більше уваги міжнародної спільноти. На зустрічі зберуться кращі сімейні лікарі з різних країн світу», – написала вона.

Під час заходу лікарі ділитимуться досвідом, зокрема порадами про використання міжнародних класифікацій, новітніх практик та ініціатив. В умовах трансформації первинної ланки, це варто було б почути, обговорити та також поділитися своїм досвідом.

«Для участі потрібно надіслати свій есей. Усі сімейні лікарі, терапевти та педіатри, які надішлють есей, отримають запрошення на захід. А роботи 10 авторів, які відзначать як найбільш вмотивовані та прогресивні, отримають фінансову підтримку для відвідування зустрічі. МОЗ України у співпраці з ВООЗ покриє видатки на транспорт, проживання і харчування. За згодою авторів, найкращі роботи опублікуємо на моїй сторінці», – повідомила Уляна Супрун умови участі у зустріч.

Дедлайн подачі есею: 10 серпня 20:00.

Надсилати на електронну адресу: gopervynka@ukr.net.