У Львові суд заборонив експлуатацію ліфтів у 5 будинках (адреси)

Під час перевірки, яку провело ГУ Держпраці у Львівській області, були виявлені факти порушення вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці, що створюють загрозу життю та здоров’ю мешканців житлових будинків і працівників Львівського комунального підприємства «Сяйво».

Відтак ГУ Держпраці у Львівській області звернулося до суду з проханням застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до ЛКП «Сяйво», а саме, заборонити експлуатацію пасажирських ліфтів на вул. Доробок, 48, вул. Широка 29 (1,2,3 під’їзди), вул. Сяйво 19 (1,2,3 підїзди), вул. Сяйво, 17, вул. Сяйво, 15 до усунення зазначених у позовній заяві порушень.

Львівський окружний адміністративний суд вирішив позов задовольнити повністю та застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду у сфері господарської діяльності до Львівського комунального підприємства «Сяйво», зокрема заборонити експлуатацію цих ліфтів до усунення порушень.