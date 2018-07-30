У Львові грабіжник вибіг з магазину прямісінько на патрульних (відео)

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, екіпаж патрульної поліції 3-го батальйону під час патрулювання на вулиці Городоцькій побачив чоловіка, який вибіг з магазину, а йому вслід кричали: «Тримайте злодія!». Інспектори розпочали погоню, від втікача через гучномовець вимагали зупинитися. Чоловік переліз через браму у внутрішні двори будинків. Тоді патрульні викликали ще декілька екіпажів, щоб замкнути коло й оточити зловмисника. Офіцери зайшли на територію між будинками. Один з інспекторів побачив втікача та почав його наздоганяти. З іншого боку вже приспіли патрульні, і чоловік біг прямо на них.

Заступник командира батальйону побачив, що чоловік присів між кущами кропиви та наказав йому вийти. Той послухався. Він був без футболки та мав порізи на спині. Інспектори надали чоловікові необхідну домедичну допомогу. На місце події підійшов потерпілий, який працює в магазині. Заявник розповів, що чоловік зайшов у крамницю, вдарив його та забрав із каси 4000 гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.