У Дрогобичі ветеран АТО оголосив сухе голодування через блокування сміттєзвалища

Метою віча було прийняття резолюції, яка дала б можливість здійснити подальші дії щодо правового врегулювання ситуації, яка виникла у зв’язку з блокуванням дрогобицького сміттєзвалища біля Брониці. Варто наголосити, що резолюцію все-таки вдалося прийняти одностайним рішенням учасників віча.

Текст резолюції:

Підтримати звернення до Президента України Петра Порошенка, Прем’єр міністра Володимира Гройсмана, Кабінету Міністрів України, Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, Верховної ради України, Генерального прокурора України Юрія Луценка, Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Голови Львівської Державної адміністрації Олега Синютки, начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерія Середи, керівника Дрогобицької місцевої прокуратури Юрія Малахівського, начальника місцевої поліції Андрія Біласа про вчинення необхідних дій щодо розблокування Дрогобицького міського сміттєзвалища, з метою проведення ремонтних робіт, його рекультивації та підготовки до закриття у 2020-2021 роках. Підтримати звернення до Генерального прокурора України Юрія Луценка, Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерія Середи, керівника Дрогобицької місцевої прокуратури Юрія Малахівського, начальника місцевої поліції Андрія Біласа про встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які причетні до незаконного блокування сміттєзвалища та своїми діями завдали бюджету Дрогобича збитків на мільйони гривень. Запропонувати місцевій владі Дрогобича побудувати в межах промзони міста екологічно безпечний сміттєпереробний завод впродовж найближчих двох-трьох років. Підтримати реалізацію програми сортування сміття на теренах міста Дрогобича, що своєю чергою скоротить об’єми накопичення відходів. В ході віче до виступу було запрошено ветерана батальйону оперативного призначення ім. Генерала Кульчицького Василя Леськіва та Голову благодійного фонду Ветеранів добровольців та інвалідів батальйону оперативного призначення ім. Генерала Кульчицького Андрія Коваленко.

Під час виступу Андрія Коваленка з боку учасників віча (як згодом вдалося з’ясувати, від представників села Брониця) на адресу атовця прозвучали фрази: «Ганьба!», «Банда», «Тітушки», «Скільки вам заплатили?», «Начепили бляшанки і ходять, як півні». Після таких слів Андрій Коваленко пішки вирушив до дрогобицького сміттєзвалища, де з 14:00 29 липня 2018 року розпочав голодування.

Як повідомили побратими Андрія, атовець не вживає їжі та рідини, тобто відбувається сухе голодування. Свій вчинок Андрій пояснив як протест проти беззаконня, яке чинять блокувальники дрогобицького сміттєзвалища, а також протест проти прихильників блокади сміттєзвалища, які на вічі своїми вигуками образили честь та гідність присутніх воїнів — учасників АТО. Також побратими Андрія зазначають, що не очікували таких закидів тут на Галичині, де починалася Революція Гідності.

«Схожі фрази звучали на нашу адресу від прихильників ДНР та ЛНР, на сході. Там нас обзивали «бандерівцями», «фашистами». І ми розуміємо вчинок Андрія, який сам мало не втратив життя, коли тут на Галичині, нас – тих, хто жертвував своїм здоров’ям і життям, починають обзивати «півнями з бляшанками», «бандою», «запроданцями», нам кричать «Ганьба!». Ми ж не бажаємо нікому зла. Ми просто намагалися донести до всіх, що сміттєва блокада Дрогобича – це політичне замовлення. А людям треба з розумом вирішити цю проблему, сівши за стіл переговорів, а не мовою ультиматумів», – зазначили побратими Андрія.

Андрій Коваленко – ветеран АТО, учасник бойових дій. Сьогодні за станом здоров’я не бере участь в АТО, однак 2014-2015 роках був бійцем батальйону ім. Генерала Кульчицького, брав участь у бойових операціях у Слов’янську та Дебальцево, де був серйозно пораненим. Мета протесту Андрія – віднайдення діалогу між Броницею та Дрогобичем, компромісне вирішення питання розблокування Дрогобицького сміттєзвалища, виконання правоохоронними органами закону іменем України. Голодування безстрокове до повного вирішення проблеми.