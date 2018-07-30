Social Project Awards приймає заявки на другу щорічну премію соціальних проектів

Активісти зі всієї України можуть подати заявку на другу щорічну премію соціальних проектів Social Project Awards. Церемонія нагородження переможців відбудеться 8 грудня в Одеському театрі опери та балету.

Про них не знають багато людей, але вони щодня змінюють світ своєю діяльністю. Саме час дізнатися обличчя героїв нашого часу!

Журнал PROactive за підтримки Міністерства молоді та спорту України і компанії Цитрус оголошує про старт прийому заявок на другу премію соціальних проектів – Social Project Awards!

Основна мета премії — розповісти про проект всій Україні, показати, що соціальна діяльність не має кордонів і пронизує всі сфери нашого життя. Це в черговий раз доводить, що бути соціально активним громадянином — почесно і відповідально.

Проекти оцінюються колегією професіоналів зі сфери бізнесу, влади і громадської діяльності. Після закінчення прийому заявок на сайті премії починається народне онлайн-голосування, де кожен може віддати голос за три проекти. Підсумкова оцінка проекту складається з суми балів, отриманих від експертів, і балів, отриманих за підсумками онлайн-голосування.

Особливістю цього року стане нова номінація «Ідея», куди учасники можуть подати проект на його першій стадії — ідеї.

Подати проект можна в одній з 10 номінацій премії.

За детальною інформацією можна стежити на сторінці в фейсбуці та на сайті премії.

2017 року на премію соціальних проектів було подано 592 заявки, серед яких експертами і народним онлайн-голосуванням було визначено 100 фіналістів.