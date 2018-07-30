Ринок електрокарів в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку

Торік продажі електрокарів в Україні зросли вдвічі й цього року продовжують рухатися вгору. Чим викликаний такий ажіотаж довкола електромобілів? Чи є в Україні відповідна інфраструктура та перспективи розвитку електротранспорту, розбирались експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

20 електромобілів щодня

Електромобіль – екологічний та економічний вид транспорту. Він зручний у використанні, не забруднює повітря шкідливими викидами і не створює шуму. За даними МВС, на 1 червня в Україні було зареєстровано 7871 електромобіль. Найбільше електроавтівок у великих містах – Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі – та Київській області. Загалом, за даними Міністерства інфраструктури, щодня 20 українців купують електромобіль. Лише за півроку 2018-го в Україні було придбано у 1,4 рази більше екоавтівок, ніж за весь 2017 рік. Ринок електромобілів в Україні активно зростає, і цьому є очевидні причини.

У 2015 році Президент України Петро Порошенко схвалив законодавчі зміни, які скасували ввізне мито на електромобілі. А минулого року Верховна Рада дозволила купувати електрокари взагалі без жодних податків впродовж 2018 року. Не потрібно сплачувати ПДВ (20% вартості) та акцизний збір (109 євро). Усе це, зазначають експерти, створило умови для зменшення ціни на електромобілі на 17% у 2017 році.

Статистика свідчить, що українці віддають перевагу вживаним автівкам. За останні півроку частка нових електрокарів під час купівлі склала лише 15%. Беззаперечним лідером продажів є Nissan Leaf, також популярні моделі BMW i3 і Tesla Model S. Nissan Leaf із пробігом можна придбати за $13 000, новий – за $26 000. Дорожчими є вживані BMW i3 – від $31 000 – і Tesla Model S – від $65 000.

Де заряджати?

Електромобілям не потрібне пальне, лише – електрика, що набагато дешевше. Як розповів голова клубу Electro-Cars-Club Володимир Романцов, у середньому автівку можна зарядити за 2 години, при цьому витративши лише 12 кВт. Власнику зарядної станції це коштує 30 грн. А от водії електромобілів мають вибір – заряджатись довше, але безкоштовно, чи швидко і за гроші (напр. 4 грн/хв.).

У Європі зарядити електрокар можна безкоштовно у супермаркетах чи кав’ярнях. В Україні бізнесмени не поспішають надавати такий сервіс, а комунальники часто виступають проти розміщення зарядних станцій у житлових будинках. Наразі в Україні працює 1179 зарядних станцій. Тому, наголошують експерти, разом зі стимулюванням продажів потрібно розвивати інфраструктуру для електромобілів.

На початку липня заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Лев Парцхаладзе заявив, що відомство розглядає можливість нових будівельних норм для паркінгів: планується обладнати 5% місць спеціально для електромобілів.

«Сподіваємося, що до 2030 року буде вже 100% паркомісць оснащено для електромобілів. Але може бути й таке, що до 2025 року електромобілі витіснять інший транспорт. Може, в якомусь році взагалі заборонять бензинові або дизельні авто. Відповідно, паркінги повинні бути готові до цього раніше», – зазначив Парцхаладзе і додав, що старі паркінгі також можливо переоблаштувати під електромобілі.

Водночас низка великих зарубіжних виробників автомобілів, серед яких BMW, Hyundai і Renault, заявили, що готові за власний кошт побудувати спільну мережу швидкісних електрозарядок в Україні. На думку голови «Української асоціації учасників ринку електромобілів» Арсенія Абдураїмова, це забезпечить диверсифікацію витрат на будівництво та обслуговування такої мережі і сприятиме збільшенню електротранспорту в Україні.

Втім важливим є не лише питання інфраструктури, а й заміни деталей, додають експерти. Вирішити його зможе локальне виробництво акумуляторів та електрокарів.

Майданчик для виробництва

Торік у Міністерстві інфраструктури анонсували 15-річну стратегію розвитку електротранспорту в Україні, яка серед іншого передбачає і власне виробництво електроавтівок.

«Перший (етап, – ред.) буде присвячений активізації ринку, скасуванню мит та ПДВ щодо імпорту електричних транспортних засобів і зарядних станцій. Ця стадія розрахована на п’ять років. У другому етапі, який розрахований на десять років, ми сподіваємося налагодити виробництво електромобілів в Україні, – розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян. – І третій, п’ятнадцятирічний етап, передбачає стимулювання локалізації виробництва електричних транспортних засобів, компонентів та обладнання».

Наразі у парламенті зареєстровані два законопроекти, які мають зменшити податковий тиск на імпортерів та виробників електромобілів і деталей до них. Зокрема, серед пропозицій – на 15 років звільнити від податків підприємства, які видобувають і продають літій, виробляють і продають літій-іонні акумулятори, виробляють і продають зарядні станції, продають електрокари, електробуси чи електровантажівки.

За словами першого віце-прем’єр міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, виробляти електромобіль в Україні у чотири рази вигідніше, ніж, наприклад, у Німеччині. Наша держава цікава інвесторам своїми ресурсами, близькістю до Європи та умовами збуту. Адже в рамках Угоди про асоціацію з ЄС Україна може експортувати електромобілі до Європи без мит. Власне, у червні цього року найбільший виробник електротранспорту та літієвих батарей компанія BYD уже заявила, що розглядає Україну як майданчик для виробництва.

Зі свого боку представники українського автопрому готові працювати з іноземними інвесторами, тож з нетерпінням чекають на ухвалення законопроектів.

«На сьогодні відомі автомобільні концерни шукають майданчики для розміщення заводів з виробництва електромобілів та літій-іонних акумуляторів до них. Ми маємо гігантські запаси літію на території України, одні з найбільших в світі. І ми маємо сьогодні вільний доступ на ринки Європи. Тому Україна є привабливою для інвестицій у цій сфері. Іноземні концерни можуть прийти партнерами до нас – діючих заводів, а можуть будувати заводи з нуля», – переконаний директор зі стратегічного маркетингу та розвитку бізнесу Корпорації «Богдан» Михайло Сокол.

Експерти наголошують, що електромобілі – це не лише альтернативний вид транспорту, а й елемент енергоефективності та енергонезалежності держави. За оцінками фахівців, до 2040 року автівки з низьким рівним викидів складатимуть половину продажів у світі. Зважаючи на те, що наявні заводи вже зараз не встигають із замовленнями, Україна має хороші шанси стати однією з країн, де створюють електротранспорт.