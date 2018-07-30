Поморянський замок продовжать реставрувати

Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА оголосив тендер на реставрацію Поморянського замку. За інформацією системи Prozzoro, очікувана вартість торгів – 15 млн грн.. Саме стільки, за оцінками експертів треба, аби вивести пам’ятку з аварійного стану. Підрядника на роботи планують знайти вже 21 серпня – у цей день проведуть аукціон. Однак коли будуть кошти на те, аби підрядник зумів виконати протиаварійні роботи, у Львівській ОДА не знають.

«На цей рік ми маємо у бюджеті закладено лише 500 тис грн. на роботи. Є сподівання, що з обласного бюджету вдасться додатково виділити ще 500 тис грн. За ці кошти треба провести найнагальніші протиаварійні роботи», – прокоментувала «Львівські га»

За її словами, сподіватись, що обласний бюджет зможе виділити усі 15 млн грн. у найближчі роки, не доводиться. Адже цього року на усю сферу охорони культурної спадщини виділили лише 9 млн грн. За словами Оксани Ткачук, область розраховує на підтримку держави.

Нагадаємо, у квітні цього року в одному з корпусів Поморянського замку обвалилась стіна. Не допомогло і те, що торік її підперли спеціальними дерев’яними конструкціями в рамках проведення протиаварійних робіт. За словами фахівців, попри те, що вартість усіх протиаварійний робіт у 2016 році оцінювали у 12 млн грн. у Львівській ОДА за два роки зуміли виділити на них лише 1,5 млн грн. Стіна, що впала мала найменше необхідних підпор.

Перша згадка про Поморянський замок датується ще XІV століттям. Зараз – це пам’ятка архітектури, яка «перебуває у гостро аварійному стані».