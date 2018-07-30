Поморянський замок продовжать реставрувати

Тендер оголосили на 15 млн грн
   Мирослава Іваник   116  

Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА оголосив тендер на реставрацію Поморянського замку. За інформацією системи Prozzoro, очікувана вартість торгів – 15 млн грн.. Саме стільки, за оцінками експертів треба, аби вивести пам’ятку з аварійного стану. Підрядника на роботи планують знайти вже 21 серпня  – у цей день проведуть аукціон. Однак коли будуть кошти на те, аби підрядник зумів виконати протиаварійні роботи, у Львівській ОДА не знають.

«На цей рік ми маємо у бюджеті закладено лише 500 тис грн. на роботи. Є сподівання, що з обласного бюджету вдасться додатково виділити ще 500 тис грн. За ці кошти треба провести найнагальніші протиаварійні роботи», – прокоментувала «Львівські га»

За її словами, сподіватись, що обласний бюджет зможе виділити усі 15 млн грн. у найближчі роки, не доводиться. Адже цього року на усю сферу охорони культурної спадщини виділили лише 9 млн грн. За словами Оксани Ткачук, область розраховує на підтримку держави.

Нагадаємо, у квітні цього року в одному з корпусів Поморянського замку обвалилась стіна. Не допомогло і те, що торік її підперли спеціальними дерев’яними конструкціями в рамках проведення протиаварійних робіт. За словами фахівців, попри те, що вартість усіх протиаварійний робіт у 2016 році оцінювали у 12 млн грн. у Львівській ОДА за два роки зуміли виділити на них лише 1,5 млн грн. Стіна, що впала мала найменше необхідних підпор.

Перша згадка про Поморянський замок датується ще XІV століттям. Зараз – це пам’ятка архітектури, яка «перебуває у гостро аварійному стані».