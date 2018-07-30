На Радехівщині у ДТП постраждали восьмеро осіб

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 30 липня, близько 15:00 на автодорозі Львів – Луцьк поблизу села Стоянів у Радехівському районі, – інформує Відділ комунікації поліції Львівщини.

Поліцейські встановили, що автомобіль «Шкода Октавія» під керуванням 58-річного мешканця міста Ужгород зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Транспортер», яким керував 38-річний житель Луцька.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та семеро пасажирів «Фольксвагена», один з яких – іноземець. Усіх доставили у лікарню для надання медичної допомоги, діагнози уточнюються.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.