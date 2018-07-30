На Львівщині виявили контрафактні сигарети на 3,4 млн грн, які везли в ЄС (фото)

У селі Угрин на Городоччині співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ блокували масштабну контрабанду цигарок до Євросоюзу, організовану учасниками міжнародних угруповань.

Як повідомляє СБУ, ще раніше оперативники спецслужби викрили механізм транспортування цигарок до країн ЄС. Співробітники СБУ встановили, що ділки виготовляли в Україні контрафактні цигарки під виглядом відомих брендів. Продукцію вони переправляли до країн Євросоюзу через пункти пропуску та поза пунктами митного контролю у так званих ділянках «зеленого кордону» у Львівській та Волинській областях.

Правоохоронці зупинили вантажний автомобіль на території села Угри Городоцького району Львівщини. Під час огляду фури співробітники СБУ виявили понад чотириста коробів цигарок з марками акцизного податку Республіки Польща, які перевозилися за підробленими товарно-супровідними документами. Орієнтована вартість вилученої продукції становить понад три мільйони чотириста тисяч гривень.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 204 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України.