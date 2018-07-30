На Львівщині паспортизували понад 850 об’єктів культурної спадщини

На Львівщині продовжують паспортизовувати пам’ятки архітектури. Відтак, станом на сьогодні з 1716 об’єктів культурної спадщини архітектури Львівщини паспортизували 862, що становить 50,2 %.

Як повідомили у департаменті архітектури та містобудування Львівської ОДА, серед лідерів у паспортизації об’єктів культурної спадщини – Стрийський район, міста Моршин, Червоноград та Трускавець.

Зазначимо, паспортизацію пам’яток проводять у межах програми “Охорона та збереження культурної спадщини”.