Мешканці Винників, Лисинич і кількох вулиць у Львові залишилися без води

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», ремонтні бригади підприємства ліквідовують витік води на магістральному водогоні Винники-Львів.

У зв’язку з ліквідацією витоку на магістральному водогоні Винники – Львів, сьогодні, 30 липня, до 19.00 припинено водопостачання на вулицях Бігова, Визвольна, Поетична, Тракт Глинянський, 147-167, м. Винники та с. Лисиничі.