Львів’яни вимагають запустити комунальну маршрутку вул. Пасічною

Скаржаться, що у пікові години виїхати з цього району Львова дуже складно

У Львові зареєстрували петицію, в якій мешканці просять запустити ще один комунальний маршрут. Йдеться про вулицю Пасічну, яка є магістральною вулицею загальноміського значення.

Автори петицію кажуть, що через Пасічну щодня на роботу та у справах мали б добиратися близько 80 тисяч мешканці міста. Це мешканці самої вул. Пасічної, районів «Майорівка», вулиць Лисинецька та частково Джорджа Вашингтона, а також частково мешканці міста Винники, вулиць Личаківської та Тракту Глинянського.

“Мали б діставатись, але у більш-менш людських умовах дістатись можливо лише поза годинами «пік». Тобто ні на роботу ні з роботи ви не доїдете, так само не доїдете і до Пасічної з Сихова, центральної частини Львова та інших районів. Причина очевидна – по вул. Пасічній як відомо не курсують ні трамваї, ні тролейбуси, ні великогабаритні автобуси, немає жодного комунального маршруту громадського транспорту”, – наголошують у петиції.

Пасічною їздять лише невеликі маршрутки приватних перевізників.

“У маршрутці розрахованій на перевезення 22-ох пасажирів їздить по 45 і більше людей. Про поїздку з дитячим візком і згадувати нічого. Коли пасажирів менше, тоді майже немає і маршруток, після 20 год. 30 хв. на маршрутку розраховувати не варто”, – скаржаться люди.

Тому вимагають запуску комунального маршруту, яким будуть їздити великогабаритні автобуси. Петицію зареєстрували 26 липня. Поки що там дуже мало підписів. Підтримати петицію можна протягом наступних 56 днів.