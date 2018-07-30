Кожен п’ятий оздоровчий заклад України працює із порушенням

З початку оздоровчого сезону Держпродспоживслужба знайшла в кожному п’ятому закладі оздоровлення та відпочинку дітей порушення санітарних вимог.

Про це повідомляє Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За словами начальниці управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Алли Григоренко, загалом було перевірено майже 10,5 тисяч закладів, порушення встановили в кожному п’ятому закладі – 2283 (22%).

Григоренко повідомила, що найчастіше порушення стосувалися “невідповідності питної води вимогам санітарних правил за санітарно-хімічними та бактеріологічним показникам, відсутність погодженого примірного меню та постачальників продуктів харчування”.

Також “відсутність проведення дезінфекційних заходів, незавершення ремонтних робіт, неналежний стан або кількість холодильного та технологічного обладнання харчоблоків, несвоєчасне проходження періодичних медичних оглядів працівників та допуск до роботи без проходження медоглядів”.

Було виявлено недостатній контроль за організацією харчування дітей.

Зокрема, не дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів на харчоблоках, використання заборонених продуктів, порушення правил зберігання продуктів та добових проб, відсутність документів про якість і безпеку продуктів, використання пластмасового посуду багаторазового використання.

Також фіксувалися порушення поточності виробничих процесів, технології приготування готових страв, організації питного режиму, недотримання двотижневого перспективного меню, реєструвалась недостатня кількість посуду, мийних та дезінфекційних засобів.

Через порушення Держпродспоживслужба видала 820 приписів та 21 розпорядження керівникам закладів з метою приведення закладів до відповідних вимог.

Проте на порушників наклали всього 6 штрафів, відсторонили від роботи 14 працівників, які не пройшли медичний огляд.

Про порушення санітарного законодавства поінформували правоохоронців.

Влітку 2018 року сталося кілька випадків масових отруєнь в дитячих таборах та закладах для дітей.

Зокрема, причиною отруєння 94 дітей у літньому таборі “Орлятко” в Донецькій області стали борщ, вівсянка і брудні руки кухаря.

20 липня в Одесі в дитячому садку №135 отруїлися 16 дітей. Поліція порушила справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

3 липня повідомлялося про підозру на отруєння 12 дітей у приватному таборі ТОВ “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Славутич” на Київщині, одна дівчинка потрапила в кому. За даними Держпродспоживслужби, отруєння дітей могло відбутися у результаті вживання йогурту у день закінчення його терміну придатності.