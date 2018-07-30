Дитяча команда зі Львова виборола Кубок світу з міні-футболу Hope for Mundial

Львівська футбольна команда «КОПА» спортивного відділу Місії «Центр Опіки Сиріт» Львівської Архиєпархії УГКЦ стала переможцем VI Світовий кубок з міні-футболу Hope for Mundial, в якому взяли участь 26 країн світу. Турнір відбувся у Варшаві 28−29 липня.

До складу команди входять діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, віком 14−16 років. До Львова переможці повернуться 1 серпня.

«На шляху до перемоги хлопці провели 10 матчів, в яких здобули 9 перемог та 1 матч зіграли внічию. У фіналі переможний гол забили на останній хвилині у ворота голландців. Вітаємо з перемогою та дякуємо всім, хто долучився до підготовки та поїздки, хто підтримував команду! Переможців очікуємо у Львові 1 серпня», — зазначив начальник відділу «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Ростислав Тимків.

«Рік плідної підготовки, і команда стала власником трофею на VI Світовому кубку з футболу серед дітей під опікою. Насправді, кожна гра була особливою і неповторною. Було велике бажання перемогти, і з Божою допомогою хлопці це зробили! Попри сам турнір, капелани та волонтери підготували для дітей цікаві екскурсії та прогулянки», — зазначив отець Роман Прокопець, голова організації «Центр Опіки Сиріт» Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Ця поїздка стала можливою, завдяки благодійному аукціону, на якому вдалося зібрати понад 60 тис. грн.