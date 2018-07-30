Депутату, що збив на смерть велосипедистку, “світить” 8 років в’язниці (оновлено)

Обранцю Сокальської міської ради Василю Петрушку повідомили про підозру та взяли під варту

За процесуального керівництва прокуратури області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась 28 липня на автодорозі «Червоноград-Броди».

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, водій автомобіля марки «Фіат Скудо», який є депутатом Сокальської міської ради та лікарем Сокальської ЦРЛ, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила дорожнього руху та вчинив смертельну ДПТ.

Чоловік виїхав на зустрічну смугу руху, де йому назустріч рухалась 72-річна велосипедистка.

Внаслідок зіткнення потерпіла померла на місці пригоди.

Так, учора, 29 липня, виконувачем обов’язків прокурора Львівської області винуватцю ДТП повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як повідомила на своїй торінці Фейбук Вікторія Балицька, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід Василеві Петрушці : 2 місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Зазначимо, що вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння є обставиною, яка обтяжує покарання винуватця ДТП.