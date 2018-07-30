Анонім погрожує замінувати лікарню у Львові й вимагає грошей

Сьогодні, 30 липня, близько 9.15 на електронну пошту Львівської обласної клінічної лікарні надійшов анонімний лист з вимогою переказати п’ять тисяч гривень на електронний рахунок. Якщо вимога не буде виконана, автор листа погрожує замінувати приміщення лікарні, розташоване за адресою вулиця Чернігівська, 7 у Львові.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, на місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежуватимуть вказане у листі приміщення та прилеглу територію. Вирішується питання правової кваліфікації події, встановлюють особу автора листа.