Затриманого за провокацію на Личаківському цвинтарі оштрафували на 85 грн

Сьогодні, 29 липня, у Львові відбулося судове засідання над затриманим у справі пошкодження щитів довкола скульптур левів на території польських військових поховань, що в межах Личаківського цвинтаря. Порушник визнав провину. За результатами засідання його оштрафували на 85 грн. за статтею дрібне хуліганство, ще 340 грн. потрібно сплатити судового збору. Про це повідомила прес-служба ЛМР.

Як повідомив директор ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар» Михайло Нагай, затриманий — мешканець Польщі. На судовому засіданні був також присутній представник Генерального консульства Республіки Польща у Львова. Нагадаємо, як писала “Львівська газета”, учора, 28 липня, група невідомих осіб спортивної зовнішності пошкодила щити довкола скульптур левів на території польських військових поховань 1918−1920 рр., що знаходяться в межах Личаківського цвинтаря. Питання законності та доцільності перебування левів на Личаківському кладовищі не раз ставало причиною гострих дебатів між польською та українською сторонами.