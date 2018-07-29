Вхідні квитки на Личаківський цвинтар подорожчали

У Львові зросла вартість вхідного квитка до музею «Личаківський цвинтар». Відповідне рішення прийняли під час міського виконкому.

«Вхідний квиток для дорослих тепер коштуватиме 40 гривень, студентський і дитячий 60 гривень. Якщо людина має туристичну ІD-картку то квиток їй обійдеться у 32 гривні, студентам з туристичними ІD-картками – 24 гривні», – розповів директор музею «Личаківський цвинтар»Михайло Нагай.

Раніше дорослий квиток на Личаківське кладовище коштував 30 гривень, а дитячий та студентський 20. Востаннє ціни квитків на Льчаків піднімали в минулому році.

Музей-заповідник “Личаківський цвинтар” розташований на 40 га. На 86 полях є понад 300 тисяч поховань, понад 2 тисячі гробівців, а на могилах встановлено півтисячі скульптур і рельєфів.

З’явився цвинтар у 1786 році, коли австрійська влада заборонила ховати померлих на кладовищах, розміщених навколо міських храмів. На цвинтарі ховали здебільшого заможних і видатних мешканців міста.