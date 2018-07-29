Українські студенти здобули 10 медалей на Європейських університетських іграх

Українські студенти вибороли 2 золоті, 2 срібні та 6 бронзових медалей на IV Європейських університетських іграх, які тривали з 15 до 28 липня 2018 року у місті Коїмбрі (Португалія). За результатами змагань Україна посіла 12 місце у загальнокомандному заліку серед 39 європейських країн. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти України.

Змагання проходили серед 13 видів спорту. Українські спортсмени доводили першість у 6 категоріях – футбол, футзал, баскетбол 3х3, дзюдо, академічне веслування та бадмінтон.

Українську збірну представляли спортсмени 5 вишів:

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Київський університет ім. Б. Грінченка

Сумський державний університет

Чорноморський національний університет ім. П. Могили

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника