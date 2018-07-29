Українські студенти здобули 10 медалей на Європейських університетських іграх
Українські студенти вибороли 2 золоті, 2 срібні та 6 бронзових медалей на IV Європейських університетських іграх, які тривали з 15 до 28 липня 2018 року у місті Коїмбрі (Португалія). За результатами змагань Україна посіла 12 місце у загальнокомандному заліку серед 39 європейських країн. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти України.
Змагання проходили серед 13 видів спорту. Українські спортсмени доводили першість у 6 категоріях – футбол, футзал, баскетбол 3х3, дзюдо, академічне веслування та бадмінтон.
Українську збірну представляли спортсмени 5 вишів:
- НТУ «Харківський політехнічний інститут»
- Київський університет ім. Б. Грінченка
- Сумський державний університет
- Чорноморський національний університет ім. П. Могили
- Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Довідка
Європейські університетські ігри – це масштабні змагання, у яких беруть участь спортсмени з європейських вишів. Захід проходить раз на два роки у різних європейських містах. Учасники змагаються у 13 видах спорту: баскетбол 3 × 3, баскетбол, бадмінтон, футбол, футзал, гандбол, дзюдо, гребля, регбі, настільний теніс, теніс, волейбол, каное спринт (демонстраційний спорт). Цьогоріч у іграх взяли участь понад 4 тис спорстменів.