У ставку на Львівщині втопився малюк

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 29 липня, в одному з сіл Кам’янка-Бузького району близько 17.30 батько помітив відсутність сина віком рік і чотири місяці, який перебував на території господарства. Невдовзі він виявив малюка у ставку поблизу дому, після чого відвіз його в лікарню, де медики констатували смерть дитини.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Призначено експертизи.