У Львові просять допомоги у розшуку дівчинки (оновлено)

Вчора вона пішла з дому і не повернулась

У Львові зникла дівчинка – Паладійчук Соломія Валеріївна, 2005 року народження. За інформацією працівника поліції Ігоря Зінкевича, вчора, 28 липня близько 14:00 вона вийшла з дому і не првернулася. Дівчинка живе на вул. Величковського м. Львові.

Була одягнена: бірюзовий топ із чорним написом на спині, джинси темно-синього кольору із дірками на колінах.

Прикмети: ріст 170-175 см., волосся довге русяве, очі зелено-сірі, на нижній губі справа невила родимка.

Якщо хтось знає місце перебування дівчинки, просять повідомити за телефоном 102.

ПС. Становм на 14.00 29 липня дівчинку знайшли