ТОП-5 цікавих фактів вступної кампанії 2018 року розповіла директор ДП “Інфоресурс” Оксана Бєлік під час брифінгу, який 27 липня 2018 року, відбувся у залі Колегії МОН. Про це інформує прес-служба Міністерства освіти України.

Перелік ТОП-5 цікавих фактів вступу-2018:

55% від загальної кількості цьогорічних вступників (81 тис 057 осіб), подавали заяви лише на контракт. у середньому вступники подавали 5 заяв на бюджет, хоча максимальна кількість таких заяв – 7; найбільше заяв було подано у перший день – 120 301 заява, тоді як найменше у останній день – 28 985 заяв; сертифікатами ЗНО за 2016 та 2017 роки скористалися 8 058 вступників; 21 514 вступників завантажили до електронних кабінетів довідку, яка надає право скористатися сільським коефіцієнтом.

“Вже з 1 серпня статус заяв, поданих на бюджет через електронні кабінети, буде змінений. Відтак вступники дізнаються, на які спеціальності та до яких навчальних закладів вони отримали рекомендацію для вступу на бюджет. Якщо абітурієнт погоджується з такою пропозицією, тоді до 18:00 години 6 серпня він має подати оригінали документів до приймальної комісії вишу. Після цього статус конкретної заяви має змінитися на “Включено до наказу”. Якщо такого не відбулося, вступник повинен звернутися до приймальної комісії закладу”, – пояснила Оксана Бєлік.