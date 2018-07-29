Спростування фейку: «чорних списків» пацієнтів не буде

У ЗМІ з’явився коментар директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Анатолія Вершигори про те, що в Україні будуть створюватись «чорні списки» пацієнтів, які неправильно використовують працю медиків, зокрема необґрунтовано викликають бригаду екстреної медицини. Однак насправді нічого схожого у Міністерстві охорони здоров’я України не планують. Про це повідомляють у прес-службі міністерства.

«Ніяких «чорних списків» не було і ніколи не буде. Ведення «чорних списків» суперечить основам лікарської етики і самій сутності професії. Нам дуже прикро, що деякі представники медичної сфери розповсюджують неправдиву інформацію та дискримінують тим самим працівників сфери екстреної медичної допомоги в очах громадян», – пояснюють у прес-службі.

Усі заходи, кажуть там, передбачені Концепцією реформи екстреної медичної допомоги, спрямовані на підвищення якості та швидкості надання екстреної медичної допомоги, а також забезпечення працівників достойними умовами праці.

У Міністерстві також зазначають, що звернуться до керівництва Департаменту охорони здоров’я КМДА з вимогою вжити відповідних дисциплінарних заходів до осіб, які розповсюджують неправдиву інформацію.