Провокація на Личаківському цвинтарі: група молодиків зірвала щити довкола левів

У суботу, 28 липня, група невідомих осіб пошкодила щити довкола скульптур левів на території польських військових поховань 1918−1920 рр., що знаходяться в межах Личаківського цвинтаря. Про це з посиланням на директора ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар» Михайла Нагая повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

За його словами, дерев’яні щити виступали захистом від пошкоджень для історичних скульптур двох левів, що стоять перед аркою на вході до польських військових поховань. У межах 16−17 год близько десяти молодиків спортивної зовнішності почали ламати й виривати ці щити. Охороні цвинтаря спільно з поліцією вдалося затримати одного з порушників.

За інформацією видання zaxid.net, один із провокаторів, якого вдалося затримати на місці події, назвався мешканцем Кракова. Його ім’я Матеуш Пасек. У групі начебто було дев’ятеро осіб. Усі приїхали до Львова як туристи.

Нагадаємо, ці леви, неодноразово були причиною суперечок. Їх повернули на Личаківський цвинтар у грудні 2015 року всуперед попереднім міжнародним домовленостям.

Вони є частиною давнього меморіалу. У 1921 року у Львові відбувся конкурс на найкращий проект упорядкування так званого Цвинтаря оборонців Львова (так його називала тодішня польська влада). Розміщений під нинішнім Личаківським кладовищем, цвинтар став місцем захоронення польських вояків — учасників боротьби проти ЗУНР 1918 року та проти більшовиків 1920-го. У конкурсі переміг студент V курсу відділу архітектури Львівської політехніки Рудольф Індрух зі своїм проектом «Білі троянди», одним із елементів якого були кам’яні фігури левів. Леви стерегли вхід на цвинтар. Один із них мав на щиті напис польською мовою «Завжди вірний». Інший – «Тобі, Польщо».

Читайте також: Леви розбрату

Рішення про повернення левів у 2015 році стало цілковитою несподіванкою для багатьох: його ухвалили без представлення широкій громадськості. Його прийняли вже після того як польська та українська сторона погодили вигляд меморіалу і урочисто відкрили його у 2005 році У результаті повернення левів викликало хвилю дискусії.

Вчора міськрада скерувала звернення до правоохоронних органів за фактом пошкодження майна. Деталі події та особу затриманого встановлюють.