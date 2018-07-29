На сході загинули двоє українських військових

28 липня противник 25 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, двоє військових загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

“У ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули і двоє отримали поранення. Чотирьох окупантів знищено, ще шістьох поранено”, – йдеться в повідомленні.

За добу бойовики тричі стріляли з забороненої Мінськими домовленостями зброї. Прицільний вогонь вели із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячіше було в районі Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного, також поблизу Кримського та Водяного.