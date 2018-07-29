На Сокальщині загинув велосипедист

28 липня о 22:58 год. поблизу с. Сілець Сокальського району на автодорозі “Жовква-Червоноград” трапилась смертальна ДТП. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Мешканець Львова 1981 року народження за кермом автомобіля “Субару Імпреза” здійснив наїзд на велосипедиста, мешканця с. Куличків Сокальського району 1986 року народження. Велосипедіст від отриманих травм загинув на місці події.

Причини та обставини події встановлюються.