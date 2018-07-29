Місцевий депутат спричинив смертельну ДТП на Львівщині

Вчора, 28 липня о 12:33 год. у с. Новий Витків Радехівського району на автодорозі “Червоноград-Радехів” водій автомобіля “Фіат Скудо”, здійснив дотичне зіткнення із автобусом “БАЗ” сполученням “Тернопіль-Червоноград”. Після зіткнення автомобіль наїхав на велосипедистку. Неї була мешканка цього села 1946 року народження. У момент зіткнення жінка рухалась по узбіччю дороги. Внаслідок ДТП вона від отриманих травм загинула на місці події. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

У департаменті зазначають, що водій – мешканець м. Сокаль 1975 року народження. Водночас, як пише у себе на Facebook-сторінці журналістка каналу НТН Вікторія Балицька, водієм був депутат Сокальської міської ради Василь Петрушка. Депутат начебто був у нетверезому стані.

« У крові депутата було 1,5 проміле. Він є депутатом Сокальської міськради від «Волі» і працює у Центральній районній лікарні Сокаля (якщо вірити даним з його декларації та інформації в неті). Вік 43 роки», – зазначає журналістка.

Водій авто, а також водій та пасажири автобуса тілесних ушкоджень не отримали. Причини та обставини події встановлюються.

За офіційною інформацією національної поліції у Львівській області, у водія «Фіату» було виявлено 1,6 проміле алкоголю в крові. Його затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.