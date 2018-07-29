Мешканців Львова закликають підтримати десантників на змаганнях

У неділю, 29 липня, о 15:00 у Львові відбудеться ІІ-й Всеукраїнський чемпіонат на здобуття титулу “Найбільш фізично підготовлена команда військовослужбовців Десантно-штурмових військ ЗСУ”. Найкращі бійці Десантно-штурмових військ змагатимуться на унікальній кросфіт-арені просто неба. Все відбуватиметься у центрі Львова – поблизу пам’ятника Шевченкові. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Львівські десантники боротимуться за медалі із командами із чотирьох десантно-штурмових бригад України.

«Такі змагання відбуваються серед різних родів військ. Нещодавно подібний чемпіонат відбувся серед нацгвардійців. Біля пам’ятника Шевченку ми розкладемо сертифіковану багатофункціональну кросфіт-арену, на якій проводять офіційні змагання», – зазначив начальник управління фізичної культури та спорту Роман Хім’як.

До Львова на змагання приїдуть десантники із Миколаєва, Житомира, Гвардіська та 81-ї окремої мобільної бригади.

«Команди із п’яти учасників виконуватимуть різноманітні завдання, що мають на меті показати хто найсильніший десантник. Цього року вдалось залучити до цих змагань команду 80-ї окремої десантно-штурмової бригади “Реват 80 ОДШБР”. Запрошуємо усіх в неділю повболівати за найсильніших», – закликав начальник управління фізичної підготовки десантно-штурмових військ ЗСУ підполковник Андрій Палагін.

Кросфіт є програмою вправ на силу та витривалість, до складу якої входять переважно добірки аеробних вправ, зарядки та важкої атлетики.

«Цей вид спорту формує з людини універсального бійця. Можна підіймати важкі речі, тренувати витривалість та водночас бути дуже гнучким. Це важлива частина у підготовці військовослужбовця. Адже несучи на собі усе спорядження вагою до 30 кілограмів, мусить мати значну фізичну підготовку», – наголосив тренер Олег Глянцев.