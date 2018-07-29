Коти Львова: як вирішуватимуть проблему безхатьків?

У Львові відбулась зустріч з активними мешканцями та опікунами безпритульних тварин у Львові, під час якої обговорили стратегії щодо роботи з безпритульними котами у місті.

За підсумками обговорення міське ЛКП «Лев» визначило три ключові напрямки діяльності.

Перший – робота з власниками котів. Серед запланованих заходів: активна промокампанія щодо доцільності стерилізації господарських котів, а також забезпечення можливості проведення стерилізацій за пільговими цінами у ветеринарних клініках Львова для малозабезпечених категорій мешканців, опікунів та волонтерів. Перелік клінік та цін напрацьовується.

Другий напрям діяльності – робота з безпритульними котами. У ЛКП «Лев» планують розширити перелік клінік, які зможуть встановити власні квоти на проведення безкоштовних стерилізацій у 2018 році. Окрім цього у планах виділити додаткове фінансування з бюджету міста на стерилізацію, вакцинацію та ідентифікацію безпритульних котів приватними ветеринарними клініками.

Окрему увагу у комунальному підприємстві пропонують приділити опікунам безпритульних тварин. Тим, хто уклав відповідну угоду, будуть видавати корм. Фахівці також планують створити мобільну групу для допомоги опікунам у інформаційно-роз’яснювальній роботі з мешканцями міста з питань, що стосуються перебування котів у підвалах, їх утримання, стерилізацію, годівлю і т.і. Група складатиметься із представника громади міста, ЛКП “Лев”, райадміністрації, при потребі поліції. У разі необхідності, опікуни або небайдужі мешканці можуть телефонувати нам на номер 068 535 45 45 для отримання належної допомоги.