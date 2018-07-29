Фестиваль Wiz-Art оприлюднив програму

У міжнародній програмі кінофестивалю цього року - 127 фільмів

11 Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art триватиме рівно тиждень з 6 по 12 серпня. Центральною локацією стане Кінопалац на Театральній – один із найстаріших діючих кінотеатрів міста з 1998 року. Події також відбуватимуться у Центрі міської історії, Органному залі, на відкритому просторі біля торгового центру “Форум-Львів”, у дворику львівського кафе та простору “Druzi”, тощо.

За информацією організаторів, офіційне відкриття міжнародної частини фестивалю відбудеться вже 9 серпня у великій синій залі Кінопалацу на Театральній. Глядачів чекає підбірка найкращого з усіх показів фестивалю, а також спеціальний аудіовізуальний перформанс.

У міжнародній програмі кінофестивалю цього року представлено 127 фільмів з усього світу, відібраних програмним відділом з 1458 поданих фільмів.

У міжнародному короткометражному конкурсі візьмуть участь 16 фільмів з 13 країн світу, що змагатимуться за грошову винагороду – гран-прі, а також за кращу режисуру та сценарій. Від холодної півночі Канади до мирної Індії, незвичайні історії, яких ми не бачимо на щодень, не встигаємо помітити та осмислити за лаштунками нашої пам’яті та щоденного ритму.

У національному конкурсі змагатимуться 9 українських фільмів. Серед них переможець конкурсу Mystreetfilms на цьогорічному фестивалі кіно та урбаністики 86 – “ДІОРАМА” Зої Лактіонової, найкращий фільм кінофестивалю «Молодість 2018» – спортивна драма “ШТАНГІСТ” Дмитра Сухолиткого-Собчука, документальний фільм-дослідження Світлани Шимко “ЩАСЛИВІ РОКИ”, нова робота “MIA DONNA 17” Павла Острікова та інші.

Найкращі короткометражні фільми визначатиме міжнародне журі фестивалю у складі трьох представників кіноіндустрії: фестивального відбірника та консультанта Массіміліано Нардуллі (Італія), режисера Марка Реймонда Вілкінса (Швейцарія), якого номіновали на Оскара, продюсерки та програмної координаторки фестивалю Docudays Дарії Бассель (Україна).

Насиченим є блок позаконкурсних показів – британські короткі метри з Лондонського фестивалю короткометражних фільмів «BEST OF BRITISH», актуальні та резонансні переможці багатьох фестивалей “ФЕСТИВАЛЬНІ ХІТИ”, відверті фільми для дорослих «MIDNIGHT SEXY SHORTS», герої робочого класу «#ЯЛЮБЛЮСВОЮРОБОТУ», короткі метри для підліткової аудиторії “ФІЛЬМИ ДЛЯ ДІТЕЙ 12+”, урбаністичні фільми “НА ПЕРЕХРЕСТІ” та інші. Також під час спеціальної презентації будуть представлені роботи випускників Wiz-Art Film School. Для візуалів підготували справжній перфоманс “SOUND & VISION”– перегляд фільмів під органні імпровізації композитора Івана Остаповича.

Глядачі зможуть не лише побачити, але й почути більше, під час тематичних лекцій та майстер-класів, які відбуватимуться паралельно із кінопоказами у щорічній освітній лабораторії Wiz-Art Lab.

Також заплановано кілька спеціальних кінопоказів, де команда фестивалю разом з партнерами “Освітнім центром з прав людини” та платформою “Вперше”, проведуть дискусії та обговорення про рівність та сексуальну освіту, стереотипи, які не дають суспільству побачити ситуацію або явище насправді.

Повна програма заходів вже доступна на сайті фестивалю. Вхід на ряд подій буде безкоштовним та доступним всім охочим. Квитки на покази та фестивальні абонементи можна придбати на сайті gastroli.ua