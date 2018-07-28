З понеділка на кілька годин буде перекрито рух на вул. Луганській

З понеділка, 30 липня, впродовж 3 днів через ремонтні роботи на кілька годин буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Луганській, 20. Про це повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

30 липня рух перекриють з 14.20 год і до 17.20 год, 31 липня – з 14.20 год і до 17.20 год, та 1 серпня – з 14.20 год і до 17.20 год.

Об’їзд дороги відбуватиметься, згідно з розробленою тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.