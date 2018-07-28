В Яремче понад годину танцювали аркан і встановили рекорд (фото)

Перший рекорд – на найтриваліше виконання гуцульського танцю аркан, другий – на наймасовіше частування стравами, приготовленими на вогні.

«Танець аркан – це символ гірського життя, тож всі перипетії життя віднайшли своє місце в ньому. Аркан – це істинно чоловічий танок, що символізує братерство та підтримку товариша справа та зліва. Танець може тривати достатньо довго, і жоден порядний гуцул не припинить завчасно рухатися», – розповідає координатор Міжнародного гуцульського фестивалю Іван Гаврон.

У карпатському містечку Татарів 65 юнаків і чоловіків змагатись за звання найвитривалішого виконавця традиційного гуцульського танцю аркан. Організатори фестивалю запросили всіх охочих відчути дух гуцульського народного танцю та стати в нерозривне коло аркану. Аркан називають символом життя, адже гуцули кажуть, що спочатку в танці потрібно «народитись», а в кінці разом з мелодією «померти».

Перші півгодини змагань витримав 31 учасник, а годину змогли танцювати шість людей. Найвитривалішими стали лише двоє – 14-річний Олексій і 18-річний Ярослав, вони без перерви танцювали годину та 5 хвилин. Національний рекорд зафіксували представники Національного рекорду України. Переможці розповідають, що готувалися до встановлення рекорду понад три місяці – тренували витривалість та техніку танцю, адже танок автентичний та виснажливий.

Раніше в Карпатах хлопця, який не вмів танцювати аркан або ж був недостатньо вмілим у мистецтві танцю, молодь не брала до своєї компанії. Понад те, дівчата ніколи не подивилися б на такого хлопця і точно знехтували б його залицянням.