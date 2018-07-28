У роботі Приватбанку можливі збої

28-29 липня «Приватбанк» проведе черговий етап регламентних робіт технічних комплексів і систем безпеки банку. Про це повідомили у прес-службі банку.

Основні етапи робіт, які включають оновлення обладнання і технологічних систем банку, заплановані на 29 липня в нічний час, коли навантаження на сервіси мінімальне.

«В ході оновлення технічних засобів в період з 1:00 до 5:00 29 липня 2018 року можливі короткострокові збої при проведенні деяких видів операцій фізичних та юридичних осіб через системи електронного банкінгу та термінали самообслуговування», – йдеться у повідомленні банку.