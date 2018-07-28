У поліції розповіли деталі наїзду львів’янина квадроциклом на дітей 

Трьох хлопчиків, які постраждали від квадроцикла, госпіталізували. Станом на сьогодні одного з них, після надання медичної допомоги, відпустили додому. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 липня близько 16.00 на вулиці Шевченка у селищі Верхнє Синьовидне, Сколівського району.

Попередньо поліцейські встановили, що 27-річний львів’янин, керуючи квадроциклом «Speed Gear Force 700» і проїжджаючи повз продуктовий магазин, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та в’їхав у дерев’яний стіл, за яким сиділи четверо місцевих хлопчиків, віком 6-13 років.

Трьох дітей із тілесними ушкодженнями госпіталізували, одного з них після надання медичної допомоги відпустили додому. Також травми внаслідок ДТП отримала пасажирка квадроцикла, 23-річна львів’янка, яку госпіталізували в хірургічне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.