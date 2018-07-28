У Палаці мистецтв відкрили виставку живопису Миколи Щерби

25 липня у Львівському палаці мистецтв відкрили персональну виставку Миколи Щерби. Митець представив на огляд понад 60 робіт, які створював, починаючи із 60-их років минулого століття.

У роботах автора картин можна побачити красиві пейзажі Бойківщини та бойківчанок, мальовничу природу весни, осені, літа та зими. У роботах автора також відображене різноманіття технік та художніх прийомів. Митець працює як із тушшю та аквареллю, так і з пастеллю та олією. Він використовує багато змішаних технік, щоб якнайцікавіше передати свої почуття глядачеві.

«Крізь картини відчувається неймовірне тепло і любов до свого краю. Пейзажі Бойківщини такі рідні й теплі, що їх відразу впізнає кожен уродженець тих казкових місцин. Тут і колядники та завірюха, і бурштинова осінь, тут синіють гори та грає водограй», – розповідають організатори.

Микола Щерба – художник та викладач. Художню освіту здобув у Яворівському училищі художньої різьби по дереві та в Одеському педагогічному інституті – на художньо-графічному факультеті.

Микола Щерба, почав свою діяльність як учитель образотворчого мистецтва в середніх школах № 2 і № 3 м. Самбора. Згодом, у 1966 році, перейшов на роботу в Самбірське педагогічне училище ім.Івана Филипчака, де й понині працює викладачем рисунка, живопису та методики викладання образотворчого мистецтва.

Микола Щерба творчо працює в жанрі станкової графіки та малярства. На його творчому шляху вже немало вернісажів, початок яким поклала серія ліноритів „Бойківське весілля” (виконана в 1972 р.) як дипломна робота на художньо-графічному факультеті Одеського педагогічного інституту імені К.Д.Ушинського.