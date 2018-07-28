У Львові відновили Криницю з левами

Вже наступного тижня на вул. Коперника повернуть левів
   Мирослава Іваник   515  

На вулиці Коперника відновили фонтан. Сьогодні відбувся перший пробний запуск, повідомляє управління охорони історичного середовища. 

Вже наступного тижня сюди планують повернути і відреставровані скульптури левів, які прикрашали цей фонтан. 

«Пробний запуск фонтану в криниці на Коперника відбувся успішно! Пан Ігор, професіонал у фонтанній справі, налагоджує висоту водяних Вже на наступному тижні повернуться відреставровані леви і завершаться всі будівельні роботи», – йдеться на сторінці управління охорони історичного середовища ЛМР у мережі Facebook.

Розпочали реставрацію так званої «криниці з левами» ще у жовтні 2017 року. Тоді демонтували дві скульптури левів, аби відреставрувати їх у майстерні. 

За словами Лілії Онищенко, вода до фонтану раніше подавалась з джерела, однак ще з 1950-х років він не працював. Одна з основних проблем реставрації цього об’єкту була у сильно знищенній підпірній стінці, через що осипався ґрунт. У поганому стані також були самі леви, які, до слова, походять з будівлі старої львівської ратуші.