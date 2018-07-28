У Львові відновили Криницю з левами

На вулиці Коперника відновили фонтан. Сьогодні відбувся перший пробний запуск, повідомляє управління охорони історичного середовища.

Вже наступного тижня сюди планують повернути і відреставровані скульптури левів, які прикрашали цей фонтан.

«Пробний запуск фонтану в криниці на Коперника відбувся успішно! Пан Ігор, професіонал у фонтанній справі, налагоджує висоту водяних Вже на наступному тижні повернуться відреставровані леви і завершаться всі будівельні роботи», – йдеться на сторінці управління охорони історичного середовища ЛМР у мережі Facebook.

Розпочали реставрацію так званої «криниці з левами» ще у жовтні 2017 року. Тоді демонтували дві скульптури левів, аби відреставрувати їх у майстерні.

За словами Лілії Онищенко, вода до фонтану раніше подавалась з джерела, однак ще з 1950-х років він не працював. Одна з основних проблем реставрації цього об’єкту була у сильно знищенній підпірній стінці, через що осипався ґрунт. У поганому стані також були самі леви, які, до слова, походять з будівлі старої львівської ратуші.