У Львові офіцери запасу присягнули на вірність українському народу

Сотні випускників понад двох десятків навчальних закладів Львова та Західної України, які навчались на військовій кафедрі Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, присягнули на вірність Україні. Тепер вони — офіцери запасу. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Урочисті заходи з нагоди прийняття військової присяги відбулись на плацу Академії. Випускників привітали представники місцевих органів влади та керівництво навчального закладу.