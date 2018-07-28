У Львові офіцери запасу присягнули на вірність українському народу
Присягу склали випускники 26 навчальних закладів Львова
Сотні випускників понад двох десятків навчальних закладів Львова та Західної України, які навчались на військовій кафедрі Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, присягнули на вірність Україні. Тепер вони — офіцери запасу. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Урочисті заходи з нагоди прийняття військової присяги відбулись на плацу Академії. Випускників привітали представники місцевих органів влади та керівництво навчального закладу.
Присягу склали випускники 26 навчальних закладів Львова, які впродовж 2 років навчались за програмою підготовки офіцерів запасу та здобували фах за 23 різними спеціальностями.