Рейс Мюнхен-Львів скасували, а літак з Хургади – затримується

В аеропорту «Львів» сьогодні проблема з чотирма рейсами

Рейси №DLH2550/2551 Мюнхен-Львів-Мюнхен, які мали відбутись 28 липня, відмінено. Рейси здійснює авіакомпанія LUFTHANSA. Причина відміни рейсу – нестандартна ситуація в аеропорту Мюнхена. Про це повідомляє Facebook-сторінка міжнародного аеропорту «Львів».

Як інформують ЗМІ, один з терміналів мюнхенського аеропорту закрили через те, що у зону безпеки проник невідомий.

Водночас, рейс №ANR5214 Хургада-Львів затримується до 00:00 29.07.18 (плановий 08:20 28.07.18). Рейс №ANR5213 Львів-Хургада затримується до 04:50 29.07.18 (плановий 13:50 28.07.18). Авіакомпанія причини затримки не вказала.