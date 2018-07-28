Прикордонники на Львівщині затримали двох мандрівників із Африки

Біля українсько-польського кордону правоохоронці затримали двох вихідців з Північної Африки. В обхід пунктів пропуску намагалися пішки дістатися до Польщі.

“Впродовж двох днів співробітники відділів прикордонної служби «Шегині» та «Краковець» затримали двох іноземців, які пішки в обхід пунктів пропуску прямували за кордон. В обох випадках інформацію про невідомих, яких бачили в прикордонних населених пунктах, надавали охоронцям кордону місцеві жителі”, – повідомили у відділі комунікації зі ЗМІ Адміністрації Прикордонної служби України.

Так, в ніч з 27 на 28 липня прикордонники відділу «Краковець» затримали 25-річного громадянина Алжиру, а наступного дня наряд відділу «Шегині» завадив перейти кордон 23-річному марокканцю. Обидва чоловіки мали при собі паспортні документи.

Наразі правоохоронці встановлюють, як іноземці потрапили в Україну. За спробу незаконного перетинання державного кордону України чоловікам загрожує штраф або адміністративний арешт, рішення у справі прийматиме суд.