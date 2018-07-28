На «Рава –Руській» вилучили близько 3 тис пачок цигарок

Чоловік намагався провезти їх у бокових планках причепу

Сьогодні вночі, через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Рава –Руська» 40 річний громадянин України намагався незаконно вивезти до Польщі майже 3000 пачок цигарок. Про це повідомляє прес-служба Львівського прикордонного загону.

«На виїзд з України смугою руху «червоний коридор» прибув вантажний автомобіль марки “Рено” з вантажем: склянні банки. Під час перевірки транспортного засобу прикордонники спільно з працівниками ДФС виявили приховані тютюнові вироби в бокових планках причепу», – розповідають прикордонники.

Усього правоохоронці дістали 2919 пачок цигарок. Тютюнові вироби вилучили співробітники ДФС.